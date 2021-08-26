Верховный суд Узбекистана на открытом заседании 25 августа, проведённом под председательством заместителя главы Верховного суда Икрома Муслимова, реабилитировал 115 человек, репрессированных в 1920—1930-х годах. Об этом сообщила пресс-службе Верховного суда.

В общей сложности было рассмотрено 6 уголовных дел, поступивших в Верховный суд 24 февраля. Список жертв репрессий был составлен республиканской рабочей группой, образованной распоряжением президента Шавката Мирзиёева от 8 октября 2020 года «О дополнительных мерах по более глубокому изучению наследия и увековечению памяти жертв репрессий».

В материалах уголовных дел, рассмотренных Верховным судом, отсутствовали какие-либо решения суда. Большая их часть была приговорена к расстрелу или заключению в концлагерях «тройками» ОГПУ (Объединённого государственного политического управления) при Совете народных комиссаров СССР, говорится в сообщении.

Верховный суд удовлетворил протесты, внесённые по 6 уголовным делам в судебную коллегию по уголовным делам заместителем генерального прокурора Узбекистана. Все 115 человек реабилитированы в соответствии со статьёй 83 Уголовно-процессуального кодекса («Основания для реабилитации»).

Список реабилитированных

1. Уголовное дело в отношении Носирхона туры (Насырхан Тюря Саид Камальхон Тюряев) и других (всего 92 человека).

В соответствии с выпиской из протокола внесудебного заседания «тройки» ОГПУ от 27 октября 1930 года:

Мансурбай Ширгазиев, Мат Ибрагим Урунбаев, Джурабай Кары Мир Исхаков, Тохтасун Балтабаев, Хамра Ходжа Малля Ходжаев, Аббасхан Кары Азиз Ходжаев, Халмирза Умурзаков, Ходжибай Абдубаев, Акрамхан Тюря Малля Ходжаев, Мухамадиев Ахмадша, Хасанбай Рустамов и Абду Гани Садыкбаев приговорены к расстрелу по статьям 78, 14−78 и 67 УК Узбекской ССР;

Абдужалил Маматшаев, Мулла Фазыль Бабамухамедов, Мулла Нугман Каримов, Мулла Сабит Ташматов, Мадат Бабакулов, Раимбай Урумбаев, Мулла Усман Кары Дадабаев и Юлдашев Мулла Таджибай приговорены к лишению свободы на срок 10 лет в концлагерях;

Мулла Исраил Садыкбаев, Мама Закир Шукурбаев, Мулла Турды Аширматов, Абдухалил Абдуразаков, Мухамед Садык Махмудбаев и Алляхан Абдулла Ходжаев лишены свободы на срок 8 лет в концлагерях;

Хасан Хан Насырхан Тюряев и Абдулла Кары Катта Шейхов лишены свободы на срок 6 лет в концлагерях;

Курбанбай Юсупбаев, Мулла Джурабай Бачебаев, Имам Али Касымбаев, Мамед Али Саид Муратов, Ахмед Али Саид Муратов, Дамулладжан Абулкасымов, Мулла Алихан Азизбаев, Абдул Ахад Нишанбаев, Сайдулла Максудов, Дада Ходжа Аппак Ходжаев, Мат Ибрагим Баратбаев, Мулла Абдулхай Кары Дадабаев, Зикрия Ходжа Акрамханов и Абдухалык Абдугафаров лишены свободы на срок 5 лет в концлагерях;

Ходжам Берды Мадаминов, Каримбай Саидбаев, Рахматулла Абду Вахабов, Аскар Али Абдувахабов, Абдурахман Тапильдыбаев, Мухамедша Каноатшаев, Тюрябай Кадыркулов, Хашимбай Хакимбаев, Мамарасуль Тюрябаев, Ата Мирза Абдурахимов, Мулла Абдукадыр Мамад Каримов, Пайзыбай Усманов, Саидбай Устабабаев, Нуретдин Кары Асадуллаев, Мулла Аскар Назарматов, Сайфетдин Кары Абдужалилов, Бахрам Максудов, Инамджан Кары Мухамед Аминов, Абдулладжан Кары Мадраимов, Мулла Ахмад Али Абду Фаттахов, Балтабай Уразалиев и Мулла Мумин Рустамов лишены свободы на срок 3 года в концлагерях;

Исакджан Алибаев, Исаметдин Ходжи Нурмамедов и Мулла Мамаджан Карабаев лишены свободы на срок 2 года в концлагерях;

Нур Мухамед Устабабаев, Барат Узакбаев, Абдулладжан Мадали Ходжаев, Дада Мирза Абдувахидов, Муетдинхан Шаидхан Ходжаев и Исанбай Уразбаев лишены свободы на срок 1 год в концлагерях;

Ходжихан Мулла Каримбаев, Дададжан Абул Касымов, Имамхан Мумин Ходжаев, Баба Мухамед Дададжанов, Шукурбай Шир Алиев, Абдулла Бай Мансурбаев, Халмамад Устабабаев, Илмиямин Юсупбаев, Узакбай Лолакариев и Акбар Ходжи Абду Вахабов в соответствии со статьями 58, 67, 78 и 14−78 УК Узбекской ССР освобождены из заключения с учётом срока, проведённого в заключении до заседания «тройки».

2. Уголовное дело в отношении Ибрагимбека Чакабаева и других (всего 16 человек).

Имеется выписка из протокола заседания ОГПУ от 13 апреля 1932, но отсутствует приговор ОГПУ.

Ибрагим бек Чакабаев, Абдукаюм Парваначи Улаев, Ишан Исахан Мансурханов, Алимардон Датхо Мухамедов, Сулайман Салахутдинов, Кур Артык Аширов, Мулла Нияз Парваначи Хакимов, Мулла Ахмад Бий Саидов, Ташмат Ходжа Бердиев, Азим Марка Астанакулов, Куганбек Ширалиев, Шахасан Иманкулов, Мирзакаюм Черов, Куган Кенджаев, Алят Палван Илъмирзаев и Ишан Палван Бахадур Заде приговорены к расстрелу.

3. Уголовное дело в отношении Терегулова Османа Игматуловича и других (всего 4 человека).

Решением комиссии по административной высылке от 5 марта 1922 года Терегулов Осман Игматулович, Юнгеров Александр Васильевич, Муратов Искандар Исхакович и Гайнулин Загидлулла Гайдулоевич были признаны виновными по статье 60 УК, Терегулову назначено наказание в виде лишения свободы в концлагере сроком 3 года, Юнгерову — 2 года. Муратов и Гайнулин освобождены от ответственности, но лишены права проживания в Туркистане, Башкирии, Татарстане и республиках Кавказа.

Верховным революционным трибуналом чрезвычайной сессии Хорезмской Республики 18 ноября 1922 года Терегулов Осман Игматулович, Юнгеров Александр Васильевич, Муратов Искандар Исхакович и Гайнулин Загидлулла Гайдулоевич в соответствии со статьёй 40 УК были приговорены к расстрелу.

4. Уголовное дело в отношении Даминова Латифа.

Решением выездного суда военной коллегии Верховного суда СССР от 15 октября 1938 года приговорён к расстрелу с конфискацией имущества. В справке от 15 октября 1938 года говорится, что приговор приведён в исполнение.

5. Уголовное дело в отношении Султанова Гафура.

Решением заседания «тройки» при полномочном представителе ОГПУ по Средней Азии от 27 октября 1930 в соответствии с частью 2 стати 58 (вооруженное восстание или вторжение в контрреволюционных целях на советскую территорию вооруженных банд) и частью 3 статьи 59 (сношение в контрреволюционных целях с иностранным государством) УК Узбекской ССР признан виновным и приговорён к расстрелу.

6. Уголовное дело в отношении Кирамова Кивама.

Решением военной коллегии Верховного суда СССР от 9 октября 1938 года в соответствии со статьями 58, 64 и 67 УК приговорён к расстрелу с полной конфискацией имущества.