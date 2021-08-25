Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 августа принял верительные грамоты новых послов иностранных государств, сообщила пресс-служба главы государства.

Верительные грамоты вручили послы Румынии Даниель Кристиан Чобану, Польши Радослав Грук, Таджикистана Абдужаббор Рахмонзода, Швейцарии Константин Оболенский и Германии Тило Клиннер.

Президент поздравил послов с началом их дипломатической миссии в Узбекистане и рассказал о приоритетах «открытой и прагматичной внешней политики» страны, говорится в сообщении.

Отдельно президент остановился на развитии ситуации в Афганистане. Он отметил, что Узбекистан продвигает важные инициативы и прилагает необходимые усилия для содействия скорейшему урегулированию афганского кризиса.