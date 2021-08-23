Малый и средний бизнес составляет большую долю от экономической деятельности в Узбекистане: сейчас насчитывается более 300 тысяч активных предприятий, и ежегодно это число растет на 7−10%. На долю малого и среднего бизнеса приходится почти 75% от общего объема продаж товаров и услуг в 2020 году, а занято в нем до трети населения Узбекистана.

Однако только небольшое число малых и средних предприятий имеют онлайн-магазины, продают продукцию через маркетплейсы или экспортируют ее за рубеж. По данным Госкомитета по статистике, объем розничных продаж в Узбекистане в 2020 году достиг 194 млрд сумов. И лишь около 0,6% этих товаров было продано через интернет, в то время как даже в соседнем Казахстане объемы розничных онлайн-продаж составляют более 9%, в том числе и онлайн-экспорт.

Причины этого — в отсутствии опыта в области онлайн-торговли, проблемах с денежными потоками из зарубежных стран, недоверии зарубежных покупателей к узбекской продукции, высокой стоимости онлайн-рекламы и услуг маркетинга, а также отсутствии навыков в логистике доставки и реализации продукции.

«Деревни Taobao» в сельских районах Китая — свидетельство преобразующей силы электронной коммерции. Это возможно и в Узбекистане.





Компания Taobao развивает в Китае технологии и инфраструктуру для подключения деревень к цифровой экономике. Они создали системы обслуживания и абонентские пункты в сельских районах для продвижения инструментов, доступных на платформе Taobao, а также для обучения сельских жителей и предоставления им доступа к своим технологиям, коммерческим методам продажи и инструментам по приему оплаты и доставки товара.

Фермеры в Китае начали с продажи своих фруктов, овощей, мяса и ремесленных изделий на Taobao и других маркетплейсах. Некоторые из этих предприятий стали настолько успешными, что для их поддержки была создана отдельная программа «Деревня Taobao». Спустя 10 лет после внедрения модель достигла масштабов, позволяющих охватить половину сельского населения Китая. В течение 12 месяцев 2019 года объем продаж в таких деревнях и более крупных «городах Taobao» составил 108 млрд долларов, а общее количество активных интернет-магазинов на Taobao, управляемых жителями таких деревень, выросло за четыре года в 10 раз и составило 660 тысяч единиц.

Учитывая опыт Taobao, площадка ZoodMall разработала модель выхода в интернет и для узбекского малого и среднего бизнеса, ориентируясь как на местных, так и на зарубежных покупателей.

ZoodMall разработает местную программу Zood Village, помогая бизнесу развиваться в сфере e-commerce

Совместно с MyUzcard, «Почтой Узбекистана» и Агентством по продвижению экспорта Министерства инвестиций и внешней торговли ZoodMall разработает программу Zood Village. Она будет призвана помочь малым и средним предприятиям развивать свои возможности в электронной коммерции.

ZoodMall — это торговая площадка, предлагающая более 6 млн товаров от более 30 тысяч местных и международных продавцов и присутствующая в семи странах Центральной Азии и Ближнего Востока. Покупатели могут совершать покупки на ZoodMall в местной валюте, с возможностью оплаты наличными при доставке или через ZoodPay — систему «Купи сейчас — заплати потом». ZoodPay предлагает гибкие способы оплаты: рассрочку в четыре или шесть беспроцентных платежей или опцию «Оплата после доставки» с полным беспроцентным погашением через 14 дней после доставки.





В рамках программы Zood Village торговая онлайн-площадка ZoodMall будет сотрудничать с малыми и средними предприятиями в сельских и городских районах Узбекистана, помогая им в оцифровке и продвижении своей продукции, онлайн-продажах местным и иностранным покупателям на Ближнем Востоке и в странах СНГ, а также обучении и тренингах местных предпринимателей цифровым продажам и электронной коммерции.

ZoodMall поможет местному малому и среднему бизнеса реализовать несколько возможностей:

Расширить коммерческую деятельность и увеличить объем продаж, сделав товары доступными онлайн для местных клиентов. Это поможет покупателям приобретать продукцию, не выходя из дома. Получить прямой доступ ко всем узбекским потребителям, включая сельские районы. Повысить осведомленность об узбекской продукции путем ее размещения на платформе ZoodMall на Ближнем Востоке и в странах СНГ. Расширить клиентскую базу продавцов благодаря системе ZoodPay «Купи сейчас — заплати потом». Это поможет привлечь клиентов, которые могли бы отложить покупку, не увидев продукта вживую. Стабилизировать операционную деятельность за счет получения авансовых платежей за проданные товары. Получать обратную связь от клиентов в режиме реального времени, совершенствуя продукт.

MyUzcard и ZoodPay отвечают за операционные процессы, «Почта Узбекистана» — за логистику

MyUzcard и ZoodPay будут поддерживать местных партнеров — торговцев малых и средних предприятий (МСП) в операционной деятельности, включая сбор денег и предоставление авансового платежа за каждый проданный продукт. В этом случае торговец не будет страдать от нехватки денежных средств и ему не придется ждать доставки товара, чтобы получить оплату. Кроме того, предлагая трансграничным покупателям возможность получить товар и оплатить его позже, ZoodPay будет знакомить иностранных покупателей с узбекской продукцией и повышать их лояльность.

Также «Почта Узбекистана» предложит выгодные тарифы на доставку и окажет поддержку малым и средним предприятиям в упаковке и отправке товаров в офисах своих агентов по всей стране.





Агентство продвижения экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли будет координировать инициативу и упрощать процесс экспорта для местных МСП, обеспечивая необходимую инфраструктуру для обучения и оцифровки данных о продукции.

Особые условия для предпринимателей, отправляющих товары напрямую потребителям

Каналы B2C — от бизнеса к потребителю — заслуживают особого внимания в развитии трансграничных продаж по нескольким причинам:

Соседние с Узбекистаном страны, такие как Казахстан, Ирак, Ливан, Иордания, Саудовская Аравия и Кувейт, имеют рынки электронной коммерции объемом 20 млрд долларов, растущие на 70−100% в год и готовые к импорту товаров из Узбекистана. Большинство стран предоставляют налоговые льготы импорта по каналам B2C. Максимальная сумма заказа, при которой покупатель не будет платить никаких налогов, составляет 240 долларов в месяц в Казахстане, 141 доллар в месяц в Иордании. В большинстве стран не требуется никаких дополнительных документов для таможенного оформления. Если продукция на экспорт отправляется через «Почту Узбекистана», то импортное таможенное оформление производится через «зеленый коридор» и не требует дополнительных документов от получателя. Большинство товаров, производимых малым и средним бизнесом, могут быть отправлены в почтовых упаковках и не требуют сертификации для вывоза из Узбекистана. Из-за небольших объемов продаж у малого бизнеса нет необходимости стандартизировать свою продукцию.

Вся местная инфраструктура уже подготовлена ZoodMall

ZoodMall уже создал всю необходимую местную инфраструктуру — онлайн-платформу, логистические и платежные решения — в семи странах Ближнего Востока и Центральной Азии. На каждом рынке ZoodMall создал и интегрировал несколько каналов доставки для импорта и экспорта, подключил несколько местных платежных шлюзов и развернул местные команды, чтобы помочь узбекским предпринимателям экспортировать товары в Казахстан, Азербайджан, Ирак, Ливан, Иорданию, Саудовскую Аравию и Кувейт.

ZoodMall будет привлекать местных торговцев на свою платформу и поддерживать их в продаже местных товаров: одежды, ремесленных изделий и сухих пищевых продуктов. Приобрести эту продукцию смогут 7 млн активных клиентов.

Доступные цены на местную продукцию повышают шансы на успешное осуществление трансграничных продаж. К тому же, благодаря модели ZoodPay «Купи сейчас — заплати потом» (BNPL) пока еще недостаточная осведомленность об узбекской продукции не будет препятствием для покупки: у клиента из другой страны будет возможность сначала распаковать товар, ознакомиться и только затем принять решение о покупке.

Приложение ZoodMall можно скачать по ссылке.

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