Решением хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева от 14 августа одобрено предложение УБДД ГУВД столицы об установке «умных светофоров» на перекрёстках по обводной улице Нурафшон. Документ размещён на портал E-Qaror.

Как следует из документа, установкой дорожного оборудования займётся инжиниринговая компания «Служба единого заказчика» городского хокимията. Проект будет финансироваться за счёт местного бюджета.

«Умные светофоры» появятся на пересечениях улицы Нурафшан с улицами Лабзак, Себзар, Карасарай, Сагбан, Фараби, Беруни, Бог, Кукча дарвоза, Хумдонсой, Самарканд дарвоза, 3-й проезд Оклон, Северный Алмазар.

Фото: Яндекс.Карты.

В течение трёх испытательных месяцев будет вестись мониторинг работы светофоров. Ташкентскому городскому предприятию электрических сетей поручено обеспечить бесперебойное электроснабжение на указанных перекрёстках.

Установка «умных светофоров» предусмотрено указом президента от 1 апреля 2021 года «О совершенствовании системы государственного управления в сфере развития научной и инновационной деятельности».

Функционал «умного светофора» не раскрывается, но в Москве такие светофоры связаны с компьютером. Им управляет программа, которая позволяет ему как самому принимать решения, так и «советоваться» с другими светофорами и действовать синхронно с ними.