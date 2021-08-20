В выходные дни по территории Узбекистана продолжит повышаться температура, сообщает Узгидромет. Воздух в дневные часы будет прогреваться до +36…+38 градусов.

Повысится и ночная температура, к воскресенью она достигнет значений +20…+22 градусов. Эти показатели на 2−4 градуса выше нормы, отмечают синоптики.

В пятницу и в выходные по всей равнинной территории страны сохранится преобладание небольшой облачности без осадков. Ветер от слабого до умеренного, местами возможно усиление до 15−20 м/с.

В отдельных горных районах возможен кратковременный дождь и гроза.