Министр юстиции Русланбек Давлетов на пресс-конференции 9 июня рассказал о коррупционных схемах в сфере земельных отношений, которые планируется искоренить с помощью указа президента о превращении земельных прав в рыночный актив.

По словам главы Минюста, для эффективного исполнения требований указа будут подготовлены 15 подзаконных актов с указанием регламента, порядка выделения земель, ужесточением наказания в сфере земельных отношений и других.

Русланбек Давлетов выделил четыре важных направления указа. Во-первых, перераспределение земель, то есть распределение земель среди народа.

«Мы думаем, что это один из исторических, серьёзных шагов Узбекистана с точки зрения обеспечения занятости людей. В этом документе будут конкретные механизмы, малоимущим гражданам, лицам, состоящим в соответствующих „тетрадях“, земли будут распределены на правах аренды», — заявил он.

Министр добавил, что по этому направлению будут подготовлены отдельные документы, регламентирующие порядок выделения земель, обеспечения прозрачности и справедливости в этом процессе.

Второе — пересмотр земельных прав, которые развивались с советских времён и не пересматривались до сегодняшнего дня.

Третье — кардинальный пересмотр порядка выделения земель — сельскохозяйственных и несельскохозяйственных. «В условиях закрытости, наличие прав по прямому выделению земель приводило к злоупотреблению полномочий», — отметил он.

Четвертое — пересмотр ответственности и усиление контроля в сфере земельных отношений.

Русланбек Давлетов также выделил отмену практики выделения земель на правах пожизненного наследуемого владения, постоянного владения, временного пользования. Таким образом, виды земельных прав будут сокращены с 6 до 3 (остаётся право собственности, аренды и постоянного пользования). При этом отменяемые права на ранее выданные земли сохраняются.

По этой причине внедряется порядок предоставления земель частному сектору на правах собственности и аренды, иностранным лицам — только на правах аренды (до 25 лет), государственным организациям — на праве постоянного пользования.

«Некоторые эксперты пишут: „Нельзя предоставлять земли иностранцам“, „разве опыт других стран не стал для нас уроком“. Но нужно обратить внимание, что речь идёт о проектах, которые реализуют иностранные инвесторы в Узбекистане. Вопрос выделения им земли всегда актуальный. Мы не говорим про сельскохозяйственные земли, а несельскохозяйственные. И они будут выделяться только на основе постановления Кабинета министров. Сейчас на практике можно встретить случаи выделения земель и хокимами районов, и хокимами областей. Этим случаям будет положен конец», — заявил министр.

Глава Минюста отметил, что принятие постановления Кабмина предусматривает согласование с другими министерствами, а также при необходимости с Администрацией президента, что позволит установить «барьеры для искоренения злоупотреблений».

Кроме того, отменяется практика выделения, а также прямого и безвозмездного предоставления земель негосударственному сектору решением хокима. На практике в 23 случаях хокимы могли выделять земли напрямую и безвозмездно: для промышленных зон, в рамках молодёжных программ и других.

«В Ташкенте были случаи прямого выделения земель для строительства домов. Или хокимы выделяли напрямую земли для реализации проектов в промышленных зонах, которые расположены в очень хороших местах, даже в центре города. Несмотря на большой спрос на такие места, были коррупционные факторы, связанные с прямым выделением земель», — рассказал Русланбек Давлетов.

Министр также отметил госпрограмма «Молодежь — наше будущее», в рамках которой у хокимиятов районов (гордов) также было право выделять частным инвесторам, в порядке исключения, путем прямых переговоров земельные участки (пустующие помещения) на праве постоянного пользования для строительства (размещения) коворкинг-центров «Yosh tadbirkorlar» и комплексов «Yoshlar mehnat guzari», а также иных объектов.

Но на практике, как отмечает глава Минюста, земли оформляли на компанию, где ставили учредителем молодого человека.

«Чтобы избежать таких лазеек, мы внедряем такой порядок. В двух случаях сохраняется порядок прямого выделения земель. Первое — на основе постановления Кабмина. Как я уже сказал, это будет в рамках регламента, с прозрачной системой. Здесь могут быть крупные проекты, такие как аэропорты, электростанции, железные дорогие, то есть инфраструктурные объекты. Здесь также есть государственные и общественные нужды. При обычных случаях, когда предпринимателю нужна земля, даже если это под строительство фабрики, необходимо участвовать в аукционах», — заявил он.

Более того, Министерству финансов поручено в месячный срок внести в Кабинет министров порядок, предусматривающий полную или частичную компенсацию расходов выкупа земельных участков через электронный онлайн-аукцион лицам, подлежащим особой социальной защите, а также лицам, земельные участки которых были изъяты «под снос» для государственных и общественных нужд.

«Устанавливается такой порядок, что вместо земли им будут выдавать деньги для покупки земли. То есть предоставляемые здесь льготы будут монетезированы, чтобы избежать злоупотреблений. Бывали такие случаи, когда люди говорили, что у них снесли дом, хотя это не так, и получали большие земли», — сказал министр.

Сельскохозяйственные земли

ФАО Узбекистан.

Русланбек Давлетов напомнил, что текущий порядок выделения сельскохозяйственных земель регламентируется постановлением Кабинета от 30 октября 2003 года (№476). По его словам, фермерским хозяйствам земли сельскохозяйственного назначения выделяются на основе конкурса, а другим предприятиям — напрямую.

«Здесь тоже есть исключения, который точно приводят к злоупотреблениям. Дехканским хозяйства земли сегодня тоже выделяются напрямую. Или, например, приходит ООО, коммерческая организация и говорит: „Я не фермер, я ООО, выделите мне землю“. Обращаются в хокимият, и большие гектары сельскохозяйственных земель выделяются ООО. Пришло время и этому положить конец», — сказал он.

На основе указа президента теперь земли сельскохозяйственного назначения выделяются только на основе права аренды по итогам открытых электронных конкурсов, а земли несельскохозяйственного назначения реализуются посредством электронных онлайн-аукционов на основе права собственности и права аренды.

Кроме того, полностью упразднено право хокимов районов принимать решения о выделении и возврате земель, в том числе через кенгаши.

«На самом деле кенгаши народных депутатов не должны заниматься индивидуальными вопросами. Кенгаш должен заниматься социально-экономическими процессами, происходящими в области, в регионе, слушать отчёты соответствующих чиновников. Но они не должны принимать индивидуальные решения в отношении гражданина, которые могут привести к правовым последствиям. Мы это определяем в указе, это станет большим шагом», — заявил Русланбек Давлетов.

Кроме того, хокимияты не смогут устанавливать, признавать, изменять, отменять права на земельные участки, переводить орошаемые земли в категорию неорошаемых земель или в другую категорию земель и переводить неорошаемые сельскохозяйственные земли в другую категорию земель, а также предоставлять земли для коллективного садоводства, виноградарства и бахчеводства, ведения подсобного сельского хозяйства.

«Сегодня предпринимателю нельзя выделять орошаемые сельскохозяйственные земли. Это происходит только на основе постановления президента. Что они делают? Меняют категорию земель из сельскохозяйственного в несельскохозяйственный, выносят решение и передают. Такие исключения теперь тоже закрываются», — указал он.

Русланбек Давлетов добавил, что за последние 15 лет площади орошаемых земель в Узбекистане уменьшились на 24% — с 0,23 га до 0,16 га на душу населения.

Министр юстиции подчеркнул, что впредь не будет допускаться легализации земель, которые получены незаконно и на которых строятся дома.

«Сейчас есть ряд исключений, норм, таких как „если хокимият не против“, „если сосед не против“ и другие, направленных на легализацию земли через суд. Мы полностью исключаем их, таких норм больше не будет», — отметил он.

Глава Минюста ранее объяснил, почему указ президента о превращении земельных прав в рыночный актив не выставлялся для общественного обсуждения, как это требует законодательство. По его словам, была вероятность «внезапного обострения незаконных процессов», если бы документ опубликовали для обсуждения.