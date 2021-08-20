Выбор подходящего нежилого помещения — залог успешной коммерческой деятельности. Подбирая коммерческую недвижимость, очень важно определиться с месторасположением, не упустить ключевые моменты в договоре, проверить необходимые документы и внимательно осмотреть само здание на соответствие запросам арендатора.

Расположение и плотность населения

Офисные помещения желательно выбирать в местах с развитыми транспортными развязками, чтобы клиенты и сотрудники могли сэкономить время на поиски офиса. Именно поэтому такие объекты нередко размещаются в центральных районах населенных пунктов. А если нежилое помещение требуется, например, для интернет-магазина или call-центра, то и выбирать офис в центре города не имеет смысла.

Успешность магазинов, салонов красоты или сервисных центров зависит от клиентопотока. Поэтому предпочтительнее покупать такие объекты в районах с высокой плотностью населения, наличием удобных подъездных путей и парковок.

Планировка и стиль

Чтобы дизайн интерьера смог органично вписаться в концепцию бизнеса, многие зарубежные компании предоставляют «голые» помещения, в которых собственник сможет создать необходимые для работы условия. Востребованным типом планировочных решений являются smart-планировки, которые в обязательном порядке учитывают расстановку мебели. Это помогает эргономично использовать пространство без добавления лишних квадратных метров и, соответственно, снизить итоговую стоимость.

Если расширение бизнеса запланировано не на ближайшие месяцы, искать помещение необходимо уже сейчас. Квадратные метры в строящемся ЖК обойдутся на 10−20% выгоднее. Компания FDG предлагает несколько вариантов коммерческих площадей в Ташкенте.

ЖК Parkent Plaza

Район жилого комплекса активно застраивается жилыми домами, которые в будущем обеспечат постоянный приток клиентов. Только самих домов Parkent Plaza уже успешно реализовано две фазы, а третья близится к завершению. Открытие точек продаж в помещениях со smart-планировками поможет вывести бизнес на новый уровень и стремительно его развивать.

Стоимость варьируется от 7 до 15 млн сумов за кв. м.

Доступная площадь — от 30 кв. м.

Адрес: Яшнабадский р-н, ул. Паркент, 180.





ЖК Riverside

Комплекс расположен в центре микрорайона через дорогу от оживленного рынка ТТЗ, который гарантирует высокую проходимость. Первые этажи коммерческой недвижимости в ЖК Riverside уже активно используют Davr Bank и сеть супермаркетов Andalus.

Стоимость — от 12 до 13 млн сумов за кв. м.

Доступная площадь — от 80 до 150 кв. м.

Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Ахмада Югнаки.

Ориентир: вещевой рынок, клиника Medimax.

Выгодное спецпредложение: при приобретении помещения на первом этаже покупатель получает 47 кв. м на цокольном этаже в подарок.





МЖК Manhattan

Расположение в центре города на Дархане заведомо гарантирует востребованность у потенциальных арендаторов. Помимо этого, коммерческие помещения в МЖК Manhattan — это комфортные условия как для владельцев бизнеса, так и будущих сотрудников. Дизайн здания спроектирован по подобию нью-йоркского «Флэт Айрона» и привлекает взгляды окружающих.

Стоимость — 37 млн сумов за кв. м.

Доступная площадь — 600 кв. м.

Адрес: пересечение ул. Махатмы Ганди и Асака.

Ориентир: Central Park.





Компания First Development Group уже подумала о необходимых условиях для вашего бизнеса. Остается только обратиться в офис продаж и узнать больше о выгодных предложениях от девелопера, сроках сдачи и условиях рассрочки.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 78−150−55−11.

Центральный офис продаж: Яшнабадский р-н, ул. Паркент, 180.

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