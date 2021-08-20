Университет Амити в Ташкенте проведет серию программ для ученых и профессоров «Международный форум профессорских дискуссий» с участием специалистов мирового уровня.
Первый приглашенный спикер — Майкл Джерард Хинчи, руководитель высококвалифицированных программистов американского космического агентство NASA.
Майкл Джерард Хинчи — ирландский инженер, специалист IT, директор Ирландского центра исследований в области программной инженерии, исследовательского центра с несколькими университетами в Ирландии.
Заслуживают похвалы следующие достижения и награды, которых он добился на данный момент:
- премия NASA 2012 года за вклад в исследования программного обеспечения NASA;
- премия NASA Керли 2009 — исследователь года;
- почетная награда NASA 2008 года за первые четыре года обучения в колледже по специальности «Электротехника» в Tribal College;
- премия Великобритании по продвинутой математике;
- премия передового инженера Великобритании;
- премия профессионального инженера Великобритании;
- премия британского эксперта в области информационных технологий;
- почетное звание исследователя австралийского института инженеров;
- почетное звание исследователя британского компьютерного общества;
- старший член института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике.
Майкл Хинчи выигрывал гранты во многих областях:
- Автономные системы;
- Автономный расчет;
- Программное обеспечение для самоуправления;
- Тесты программного обеспечения;
- Динамические линейки программных продуктов.
Цель университета по запуску этой серии программ — поощрение ученых Узбекистана и организация их дискуссий с ведущими мировыми экспертами, переподготовка преподавателей и повышение их квалификации. В Университете Амити в Ташкенте есть кафедра с 80-процентным научным потенциалом и 100-процентными иностранными специалистами.
Первое мероприятие состоится 26 августа в 14:30 в здании университета.
Участие бесплатное.
Зарегистрироваться на форум можно по ссылке.
Телефоны: (+998) 71−207−90−06, (+998) 71−207−90−07.
Адрес: Шайхантохурский р-н, ул. Лабзак, 70.
Сайт: amity.uz
E-mail: admission@amity.uz
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