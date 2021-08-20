Университет Амити в Ташкенте проведет серию программ для ученых и профессоров «Международный форум профессорских дискуссий» с участием специалистов мирового уровня.

Первый приглашенный спикер — Майкл Джерард Хинчи, руководитель высококвалифицированных программистов американского космического агентство NASA.

Майкл Джерард Хинчи — ирландский инженер, специалист IT, директор Ирландского центра исследований в области программной инженерии, исследовательского центра с несколькими университетами в Ирландии.

Заслуживают похвалы следующие достижения и награды, которых он добился на данный момент:

премия NASA 2012 года за вклад в исследования программного обеспечения NASA;

премия NASA Керли 2009 — исследователь года;

почетная награда NASA 2008 года за первые четыре года обучения в колледже по специальности «Электротехника» в Tribal College;

премия Великобритании по продвинутой математике;

премия передового инженера Великобритании;

премия профессионального инженера Великобритании;

премия британского эксперта в области информационных технологий;

почетное звание исследователя австралийского института инженеров;

почетное звание исследователя британского компьютерного общества;

старший член института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике.

Майкл Хинчи выигрывал гранты во многих областях:

Автономные системы;

Автономный расчет;

Программное обеспечение для самоуправления;

Тесты программного обеспечения;

Динамические линейки программных продуктов.

Цель университета по запуску этой серии программ — поощрение ученых Узбекистана и организация их дискуссий с ведущими мировыми экспертами, переподготовка преподавателей и повышение их квалификации. В Университете Амити в Ташкенте есть кафедра с 80-процентным научным потенциалом и 100-процентными иностранными специалистами.

Первое мероприятие состоится 26 августа в 14:30 в здании университета.

Участие бесплатное.

Зарегистрироваться на форум можно по ссылке.

Телефоны: (+998) 71−207−90−06, (+998) 71−207−90−07.

Адрес: Шайхантохурский р-н, ул. Лабзак, 70.

Сайт: amity.uz

E-mail: admission@amity.uz

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