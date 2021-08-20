В последнее время участились случаи самовольного развешивания рекламных щитов на дерево, сообщила пресс-служба Агентства по защите прав потребителей.

«Для хорошего укрепления металлические вывески прибивают к стволам деревьев, обвешивают кабелями и проводами и всяческими способами крепят объявления. Владельцы таких самодельных билбордов, не особенно заботясь о состоянии деревьев, крепят их прямо к стволам на саморезы, скобы и крюки», — говорится в сообщении.

С начала года агентство выявило более 1300 случаев установки рекламных вывесок на деревья. Конструкции были в срочном порядке были сняты.

Согласно закону «О рекламе» запрещается размещать внешнюю рекламу на объектах материального культурного наследия, на дорожных знаках и светофорах, на их опорах или на любом другом приспособлении, предназначенном для регулирования движения, а также путем уничтожения зеленых насаждений и нарушения элементов благоустройства прилегающей территории.

Кроме того, постановление правительства Узбекистан «О регулировании рынка наружной рекламы» от 20 февраля 2020 года не допускает размещение объектов внешней рекламы на деревьях.

Агентство направило письмо Ташкентскому городскому управлению Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды по устранению незаконных и самовольных рекламных объявлений, причиняющих вред окружающей среде.

Сообщить об размещении объектов внешней рекламы на деревьях можно через Telegram-бот Агентства по защите прав потребителей.