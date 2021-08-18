18 августа состоялся телефонный разговор президента Узбекистан Шавката Мирзиёева с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщила пресс-служба главы государства. Лидеры обсудили обстановку в регионе на фоне событий в Афганистане.

«Особо отмечено совпадение позиций и подходов двух стран в вопросах недопущения эскалации напряжённости и насилия в этой стране, а также всесторонней поддержки международным сообществом политического урегулирования афганского конфликта», — говорится в сообщении.

«Подчёркнута важность продолжения тесной координации и активного межведомственного взаимодействия в вопросах осуществления гуманитарных операций по эвакуации авиационным транспортом граждан из Афганистана в Германию транзитом через территорию Узбекистана», — отмечается далее в сообщении.

Главы стран договорились поддерживать регулярные контакты на высшем и высоком уровнях по развитию ситуации в регионе.

Ранее «Газета.uz» писала, что более 400 человек были эвакуированы из Кабула в Ташкент двумя бортами Вооружённых сил Германии.