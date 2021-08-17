В Кашкадарьинской области совершено убийство спортсмена Элбека Рахимова. Информацию об этом, появившуюся в интернете, подтвердила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Возбуждено уголовное дело по статье 97 Уголовного кодекса Узбекистана (умышленное убийство).

К делу в качестве подозреваемых привлечены семь человек, из них шестеро задержаны в процессуальном порядке.

В опубликованных в социальных сетях сообщениях говорилось, что убийство совершено в Карши, нападавшие нанесли спортсмену несколько ножевых ранений, после чего увезли на машине.