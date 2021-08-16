Президент Шавкат Мирзиёев 16 августа посетил дом муфтия Усмонхона Алимова, скончавшегося накануне в возрасте 71 года. Его сопровождали премьер-министр и другие лица.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент выразил соболезнования семье Усмонхона Алимова, было прочитано дуа за усопшего.





«Это очень большая потеря для всех нас. Он был выдающимся человеком. Своей учёностью, трудолюбием, скромностью он снискал уважение всего нашего народа. Эта напасть причинила столько страданий миру, стольких забрала! Мы делали всё возможное, но такова воля Аллаха. Пусть Всевышний примет его душу и введёт в рай. Давайте помнить благие деяния, продолжим дело покойного, сделаем так, чтобы его душа радовалась», — сказал Шавкат Мирзиёев.



