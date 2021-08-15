Скончался председатель Управления мусульман Узбекистана муфтий Усмонхон Алимов, ему был 71 год. Об этом сообщила пресс-служба управления.

Усмонхон Алимов родился в Иштыханском районе Самаркандской области в 1950 году. В 1982—1983 годах он обучался в медресе Мир Араб в Бухаре. В 1987 году окончил Ташкентский исламский институт имени Имама аль-Бухари, а в 1989—1990 годах проходил обучение в университете Каравийин в Морокко.

С 1987 по 2000 годы служил имамом в мечети Имама аль-Бухари в Пайарыкском районе Самаркандской области. В январе 2000 года был назначен муфтием Самаркандской области.

Муфтием Узбекистана и председателем Управления мусульман Узбекистана Усмонхон Алимов являлся с 2006 года.

Ранее сообщалось, что Усмонхон Алимов проходил лечение от пневмонии в Москве.