Скончался председатель Управления мусульман Узбекистана муфтий Усмонхон Алимов, ему был 71 год. Об этом сообщила пресс-служба управления.
Усмонхон Алимов родился в Иштыханском районе Самаркандской области в 1950 году. В 1982—1983 годах он обучался в медресе Мир Араб в Бухаре. В 1987 году окончил Ташкентский исламский институт имени Имама аль-Бухари, а в 1989—1990 годах проходил обучение в университете Каравийин в Морокко.
С 1987 по 2000 годы служил имамом в мечети Имама аль-Бухари в Пайарыкском районе Самаркандской области. В январе 2000 года был назначен муфтием Самаркандской области.
Муфтием Узбекистана и председателем Управления мусульман Узбекистана Усмонхон Алимов являлся с 2006 года.
Ранее сообщалось, что Усмонхон Алимов проходил лечение от пневмонии в Москве.
Батыр Джамалов
Жойлари жаннатдан булсин, охиратлари обод булсин
Батыр Джамалов
Инна лиллаҳи ва инна Илайҳи рожиун
Садулла Надиров
Инна лиллахи ва Инна илайхи рожеун, Аллох рахмат айласин, охиратлари обод булсин