На Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) постановлением президента от 13 августа возложены дополнительные задачи.

В частности, ЦЭИР постоянно будет обеспечивать органы государственной власти на местах научно обоснованными предложениями и рекомендациями при разработке программ, направленных на ускорение социально-экономического развития в регионах.

Кроме того, центр будет разрабатывать предложения по созданию новых производственных цепочек в отраслях экономики, изучая существующую ресурсную

базу на местах.

В задачи ЦЭИР теперь также входит проведение совместно с хокимиятами ежеквартальных опросов среди населения в разрезе района.

Еще одна новая задача центра — изучение влияния на национальную экономику процессов интеграции Узбекистана в мировую экономику, а также представление компетентным органам научно обоснованных предложений и рекомендаций в этом направлении.

ЦЭИР, анализируя международный опыт, будет разрабатывать научно обоснованные предложения по развитию деятельности кластеров в промышленности, а также предоставлять бизнес-аналитику органам государственной власти на местах.

В структуре центра будут созданы сектора по развитию деятельности промышленных кластеров, по внедрению IT и интеграции баз данных, а также по связям с общественностью и маркетингу.

Региональные филиалы центра будут созданы в Каракалпакстане, Джизакской, Наманганской, Самаркандской и Кашкадарьинской областях.