Вторжение прохладного воздуха с районов Западного Казахстана в пятницу понизит дневную температуру до +32…+34 градусов, сообщает Узгидромет. Лишь по крайнему югу сохранится относительно жаркая погода с температурой до +38 градусов.

В выходные дни заток прохлады на территорию страны продолжится, и дневная температура понизится до +28…+31 градуса, а по югу — до +33…+36 градусов. Прохладнее станут и ночи, отмечают синоптики. В ночные и ранние утренние часы температура опустится до +13…+18 градусов.

Прохождение холодного фронта местами будет сопровождаться усилением ветра до 17−22 м/с.

По равнинной части по-прежнему сохранится сухая погода, лишь местами на небе будет появляться облака.

В горных районах не исключены локальные кратковременные дожди. В связи с этим по предгорным и горным районам селеопасно, предупреждают синоптики.