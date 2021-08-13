«Узпромстройбанк» наладил осуществление денежных переводов c международных карт Mastercard на аналогичные карты других банков.

Данная услуга под названием Mastercard MoneySend относится к платежной системе Mastercard Worldwide. Она помогает владельцам карты Mastercard осуществлять взаимные денежные переводы в режиме реального времени.

Отныне нет необходимости оформлять определенные документы для осуществления денежного перевода в иностранной валюте. Достаточно лишь знать имя, фамилию владельца такого вида карты, а также ее номер — и все будет выполнено онлайн.

Услуга Mastercard MoneySend действует в мобильном приложении банка Joyda. Банком подтверждается владелец карты, и перевод отправляется сиюминутно.

Средства с карты Mastercard, принадлежащей другому банку, поступают за несколько секунд на аналогичную карту «Узпромстройбанка».

Преимущество услуги Mastercard MoneySend заключается в том, что клиент, не посещая филиал банка, может пополнить любую карту Mastercard по всему миру.

Осуществление переводов с помощью мобильного приложения Joyda облегчит прием денежных средств от своих близких, находящихся за рубежом.

Телефон: (+998) 71−200−43−43.

Сайт: sqb.uz

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