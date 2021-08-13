Президент Узбекистана 11 августа подписал закон «Об официальной статистике». Документ опубликован в Национальной базе данных законодательства.

В комментарии Государственного комитета по статистике перечислены нововведения, вносимые законом в эту сферу. В нем также отмечается, что закон «О государственной статистике», принятый в 2002 году, не в полной мере соответствовал международным стандартам.

При разработке нового закона был использован типовой закон об официальной статистике, разработанный Европейской экономической комиссией ООН специально для Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.

К процессу были привлечены официальные лица правительства, министерств и ведомств, а также иностранные эксперты Всемирного банка. Изучено законодательство стран СНГ, Азии и Европы, а также правопримененительная практика России, Беларуси, Казахстана и других стран.

Новый закон состоит из 7 глав и 44 статей. Документ определяет официальную статистику как статистические данные, описывающие экономические, демографические, социальные, финансовые, экологические события и процессы в Узбекистане.

Отныне любые статистические данные, подготовленные не в соответствии с положениями настоящего закона, не будут признаваться официальными.

Создаётся национальная статистическая система, которая включает, помимо органов статистики, другие органы государственного управления, которые производят и распространяют официальную статистику.

В частности, новый закон определяет права, обязанности и ответственность более 30 органов государственного управления, непосредственно участвующих в производстве официальной статистики как субъектов национальной статистической системы.

Уполномоченным государственным органом в области статистики определен Госкомстат. Законом закрепляются его полномочия по проведению аудита статистических методологий других производителей официальной статистики на предмет соответствия международным рекомендациям.

Кроме того, законом определены полномочия, обязанности и ответственность респондентов, поставщиков административных данных и пользователей статистических данных.

Предыдущий закон, отмечает Госкомстат, не уточнял описание программы статистических работ, порядок ее разработки и утверждения, порядок разработки, согласования, утверждения и финансирования долгосрочных и годовых статистических программ, видов статистических наблюдений и переписей и правила их реализации.

Новый закон заполняет эти пробелы и определяет соответствующие правила.

Кроме того, новый закон устанавливает требования к качеству официальной статистической информации и ее оценке. Определены механизмы обеспечения качества статистики путем использования статистических методов оценки данных, документирования используемых источников и методов, а также изучения мнения респондентов, сотрудничества с научными организациями и сообществом в вопросах оценки статистической методологии, говорится в комментарии.

Устанавливается порядок использования и работы со статистической информацией.

До сегодняшнего дня, отмечает Госкомстат, требования по подготовке, использованию, публикации и распространению статистических данных, а также информационной безопасности при их обработке и хранении отсутствовали. Новый закон устраняет эти пробелы и устанавливает правила, порядок и цели использования административной, индивидуальной и конфиденциальной информации.

Кроме того, устанавливаются правила о том, чтобы статистические данные были общедоступными, чтобы они публиковались на официальных сайтах и в СМИ своевременно с необходимыми комментариями и разъяснениями.

В Госкомстате отметили, что новый закон обеспечит открытость и прозрачность официальной статистики.