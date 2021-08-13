Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 августа подписал постановление «О мерах по дальнейшему улучшению качества медико-социальных услуг, оказываемых лицам с инвалидностью».

Согласно документу, для лечения слабослышащих детей и упрощения адаптации лиц с инвалидностью к обычному образу жизни планируется принять меры по:

закупке и доставке слабослышащим детям, обучающимся в специализированных образовательных учреждениях, 2000 слуховых аппаратов до конца 2021 года;

до конца 2021 года; закупке и установке дополнительно к 260 кохлеарным имплантам, приобретение которых запланировано на 2021 год, 355 кохлеарных имплантов детям в возрасте до 5 лет, путём проведения операций;

приобретение которых запланировано на 2021 год, путём проведения операций; лечению путем хирургического вмешательства врожденного порока сердца и патологических изменений головного мозга (в том числе гидроцефалии) в 2021 году — дополнительно в количестве до 2000 детей, с 2022 года — ежегодно в количестве до 3000 детей;

путем хирургического вмешательства в 2021 году — дополнительно в количестве до 2000 детей, с 2022 года — ежегодно в количестве до 3000 детей; лечению путем хирургического вмешательства сколиоза и иных патологий позвоночника с закупкой комплектов системы транспедикулярной фиксации позвоночника для не менее 110 больных детей ежегодно;

для не менее 110 больных детей ежегодно; закупке металлических конструкций, необходимых для лечения врожденного и патологического вывиха бедра в среднем у 1000 детей в год путем хирургического вмешательства;

в среднем у 1000 детей в год путем хирургического вмешательства; закупке и установке 150 специальных пластин для лечения деформации грудной клетки у не менее 140 больных детей ежегодно;

у не менее 140 больных детей ежегодно; закупке 350 аппаратов Илизарова для лечения больных детей с врожденной патологией конечностей;

для лечения больных детей с врожденной патологией конечностей; закупке коллопан гранул для исправления в процессе хирургических вмешательств дефектов кости у не менее 100 больных детей ежегодно;

для исправления в процессе хирургических вмешательств дефектов кости у не менее 100 больных детей ежегодно; обеспечению Национального центра реабилитации и протезирования лиц с инвалидностью и его территориальных центров 54 единицами экзоскелета в 2021—2023 годах, в том числе 14 единицами в 2021 году, для восстановления функции самостоятельного передвижения у детей с церебральным параличом, а также детей и взрослых с патологическим переломом позвоночника;

в 2021—2023 годах, в том числе в 2021 году, для восстановления функции самостоятельного передвижения у детей с церебральным параличом, а также детей и взрослых с патологическим переломом позвоночника; закупке 11,6 тысячи единиц кресел-колясок с электроприводом для лиц с инвалидностью в 2021—2025 годах, в том числе 1100 единиц в 2021 году;

для лиц с инвалидностью в 2021—2025 годах, в том числе в 2021 году; обеспечению слепых детей и взрослых 9000 голосовыми термометрами, 10 тысячами голосовыми тонометрами и 20 тысячами единиц разборной азбуки Брайля;

внедрению на практике инновационного проекта, предусматривающего отправку сообщения о необходимости оказания оперативной помощи одиноким престарелым и лицам с инвалидностью, нуждающимся в постороннем уходе, попавшим в трудную и чрезвычайную ситуацию, при этом организацию доставки данной категории лиц до 5000 единиц часов со специальной функцией («умных часов») в 2021 году, 12 тысяч единиц — в 2022—2023 годах за счет средств государственного бюджета.

Кроме того, поручено разработать и запустить до 1 мая 2022 года электронную платформу «Социальная услуга», которая является специальным программным обеспечением по оказанию медико-социальных услуг на основе ИКТ, обеспечивает прозрачную систему электронной очереди лиц, нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях и технических средствах реабилитации и другие.

В двухмесячный срок совместно с соответствующими общественными организациями и квалифицированными специалистами планируется внетси предложение о полном внедрении с 2022 года практики проведения неонатального скрининга слуха новорожденных.