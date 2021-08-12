Платформа «Здоровый образ жизни» (1hls.uz) для пропаганды ежедневной ходьбы и бега среди населения подвела итоги июля.

Напомним, в рамках платформы граждане в возрасте 18 лет и старше при прохождении в течение суток 10 тысяч и более шагов получают на свой электронный кошелек 3000 сумов. При этом раз в месяц пользователь платформы, прошедший наибольшее расстояние в разрезе района (города) получит 300 тысяч сумов, в разрезе регионов — 500 тысяч, а лидер по шагам на республиканском уровне получит 1 млн сумов.

Первое место на уровне района, города и республики занял 34-летний житель Яшнабадского района Ташкента Улугбек Тойров, который за месяц прошел более 1,88 миллиона шагов. В сумме он заработал 1,8 млн сумов (300 тысяч + 500 тысяч + 1 млн сумов).

В июле в регионах страны определили 203 победителей, которым в общей сложности выплачено 68,9 млн сумов.

Финансирование данных выплат осуществляется за счёт внедрения специального сбора с производителей алкоголя и сигарет.