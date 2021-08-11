Нападающий сборной Аргентины, бывший игрок «Барселоны» Лионель Месси подписал контракт с французским «Пари Сен-Жермен», сообщил официальный сайт клуба.

Во вторник, 10 августа, 34-летний футболист прилетел в столицу Франции и прошёл медицинский осмотр, после которого официального стал игроком парижского клуба. Контракт рассчитан на два года с возможностью продления ещё на один сезон.

На прошлой неделе стало известно, что «Барселона» не смогла продлить контракт с Месси из-за «финансовых и структурных» препятствий. Шестикратный обладатель «Золотого мяча» покинул клуб, проведя в составе команды 21 год.



