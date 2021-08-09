9 августа и в течение большей части недели по Узбекистану будет преобладать малооблачная погода с температурой воздуха в ночные часы +18…+23 градуса, сообщает Узгидромет. В дневные часы воздух будет прогреваться до +33…+38 градусов, что незначительно превышает норму этого периода.

12 и 13 августа на территорию страны осуществится подток относительно прохладного воздуха с районов Урала через территорию Казахстана. В небе появятся облака, но дожди маловероятны. Местами будет усиливаться ветер до 15−20 м/с.

Температура воздуха ночью сохранится в тех же пределах, днём понизится до +30…+35 градусов и приблизится к климатической норме, отмечают синоптики.