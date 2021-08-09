Генеральным консулом Узбекистана в Актау (Казахстан) назначен Атабек Турсынбеков, сообщил пресс-секретарь министра иностранных дел Юсуп Кабулжанов.

Атабек Турсынбеков родился в 1987 году в Нукусе. В 2009—2017 годах работал на различных должностях в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Каракалпакстана.

В 2017—2021 годах служил первым секретарем посольства Узбекистана в Таджикистане.

В консульский округ генконсульства в Актау, открывшегося в 2019 году, входят Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская и Мангистауская области Казахстана. Ранее генконсульство в этом городе возглавлял Нодиржон Тургунов.