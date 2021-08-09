В международный аэропорт Ташкента прибыла первая партия гуманитарного груза более чем на 330 тысяч долларов, предоставленного фондом Global Jewish Assistance and Relief Network и Всемирным конгрессом бухарских евреев (США), сообщило ИА «Дунё».

В состав партии вошли респираторные маски марок N95 в количестве более 165 тысяч штук, KN95 — 4000 штук и трехслойные маски — 100 тысяч штук. В целом, гуманитарная помощь состоит из около 270 тысяч медицинских респираторных масок различных видов. Средства защиты будут направлены в медицинские учреждения Узбекистана в ближайшее время.

Доставка первой партии груза из Нью-Йорка в Ташкент осуществлена при финансовой поддержке узбекистанца — директора транспортной компании по грузовым автоперевозкам Фурката Раджабова, работающего в США. Груз также сформирован при поддержке узбекских дипломатов из генерального консульства в Нью-Йорке и посольства в Израиле.

Ожидается, что вторая часть груза прибудет в Узбекистан ближайшими авиарейсами Uzbekistan Airways.

«Я счастлив отправлять гуманитарную помощь в Узбекистан, так как в 1944 году мои родители встретились и поженились в Ташкенте, куда были эвакуированы в годы Второй мировой войны, — сказал в интервью ИА „Дунё“ директор фонда Global Jewish Assistance and Relief Network Элиезер Автзон. — У меня появилась хорошая возможность поблагодарить народ Узбекистана, который дал убежище моим родителям много лет назад».

В дальнейшем фонд планирует продолжить отправку гуманитарной помощи в Узбекистан, говорится в сообщении.