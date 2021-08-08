8 августа, в последний день летней Олимпиады-2020 в Токио выступит боксёр Баходир Жалолов (+91 кг). В бою за золотую медаль ему будет противостоять американский супертяжеловес Ричард Торрес-младший. Поединок состоится в 11:15.


Боксеры уже встречались в рамках четвертьфинала чемпионата мира в 2019 году. Тогда Торреса унесли с ринга на носилках — американец был нокаутирован в первом раунде.

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При этом Ричард Торрес является бронзовым призёром Панамериканских игр (2019), бронзовым призёром чемпионата мира среди молодёжи (2016), победителем национального турнира «Золотые перчатки» (2017), многократным чемпионом США, победителем и призёром международных и национальных турниров в любителях. Рост — 188 см.

На пути к финалу американец победил Шуаиба Булудината из Алжира (5:0), Дайньера Пероа из Кубы (4:1) и Камшыбека Кункабаева из Казахстана (ТКО).

Баходир Жалолов, в свою очередь, становился четвертьфиналистом Олимпийских игр (2016), чемпионом мира (2019), бронзовым призёром чемпионата мира (2015), трёхкратным чемпионом Азии (2017, 2019, 2021) в любителях. В профессиональном боксе одержал 8 побед в 8 поединках. Рост составляет 201 см, размах рук — 202 см.

На пути к финалу узбекистанец одолел Магомеда Абдуллаева из Азербайджана (5:0), Сатиша Кумара из Индии (5:0) и Фрейзера Кларка из Великобритании. (ТКО).