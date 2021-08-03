3 августа быстрорастущий бренд смартфонов realme запустил MagDart — линейку собственных магнитных беспроводных зарядных устройств, которые вначале будут поддерживаться смартфоном Realme Flash, а затем и другими устройствами.

Realme Flash — концептуальный Android-смартфон, поддерживающий магнитную беспроводную зарядку MagDart. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч. MagDart способна менее, чем за час зарядить устройство от 0 до 100%.

MagDart на 50 Вт

Зарядное устройство MagDart на 50 Вт — быстрое магнитное беспроводное зарядное устройство, которое оснащено активной системой воздушного охлаждения. Она с помощью мощного, компактного вентилятора поддерживает температуру материнской платы и змеевика на разумном уровне.

MagDart на 15 Вт

Зарядное устройство MagDart на 15 Вт — тонкое магнитное беспроводное зарядное устройство.

Толщина зарядного устройства MagDart на 15 Вт составляет всего 3,9 мм. Благодаря внедренным инновационным технологиям MagDart способно заряжать аккумуляторы емкостью 4500 мАч от 0 до 100% за 90 мин.

Внешний аккумулятор MagDart «два в одном»

В линейке также есть MagDart Power Bank и специальная зарядная база. Их можно соединить вместе, чтобы превратить в вертикальную зарядную станцию. Телефон может заряжаться от блока питания, а база может одновременно заряжать аккумулятор. Если нужно зарядить устройство на ходу, внешний аккумулятор можно вынуть и прикрепить к смартфону. В дизайне портативного зарядного устройства используется белая искусственная кожа и алюминий.

Аксессуары для экосистемы MagDart

MagDart Beauty Light предназначен для портретной фотографии. Его можно легко подключить к телефону с помощью MagDart и включить через обратную зарядку смартфона, чтобы обеспечить дополнительный фонарик при съемке селфи.





Кошелек MagDart можно превратить в подставку для телефона во время просмотра фильмов или видеозвонков. Он может принимать три стандартные кредитные карты.

Зарядный чехол realme GT MagDart будет совместим со многими моделями realme. Этот чехол подключается через разъем Type-C и позволяет заряжать телефон по беспроводной сети с помощью технологии MagDart.

Бренд Realme всегда предлагал молодым пользователям по всему миру прорывные технологии. В июле 2020 года компания представила одно из ведущих в мире зарядных устройств SuperDart мощностью 125 Вт, а уже в августе этого года — быструю беспроводную магнитную зарядку.

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