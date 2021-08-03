В ночь на 30 июля в Бухаре обрушилась часть медресе «Абдуллахон», сообщила пресс-служба хокимията Бухарской области.

Создана рабочая группа, в состав которой вошли представители областного управления Агентства культурного наследия, хокимията Бухары, реставраторы и специалисты сферы. Они провели исследование на месте обрушения.

Причиной происшествия предварительно названо воздействие многолетних «техногенных процессов» — жары и холода, осадков и подъем грунтовых вод.





Начаты работы по по реставрации обрушившейся части медресе с привлечением представителей Агентства по культурному наследию.

Кроме того, ученые, реставраторы и квалифицированные специалисты провели исследование около 40 объектов культурного наследия в Бухаре, подверженных эрозии и разрушению из-за техногенных процессов. Правительству были направлены рекомендации по по предотвращению подобных случаев.

По факту обрушения части медресе прокуратура инициировала проверку.