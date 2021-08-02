Житель Самарканда Х. Д., 1990 года рождения, задержан 30 июля при продаже поддельных результатов ПЦР-теста, требуемого для выезда за рубеж, за 180 тысяч сумов, сообщила пресс-служба УВД Самаркандской области.

Оперативное мероприятие провели оперуполномоченные Управления обеспечения безопасного туризма регионального управления.

В ходе досудебного следствия брат Х. Д. в обмен на отказ от формализации ситуации и положительное решение дела предложил оперативнику взятку в размере 5000 долларов.

Правоохранитель объяснил, что предложение взятки может послужить причиной для привлечения к уголовной ответственности по статье 211 Уголовного кодекса, и неоднократно предупредил об ответственности. Однако гражданин И. Х. сказал, что встретится с ним позже. Сотрудник обратился с рапортом к начальнику управления.

На основе рапорта 31 июля сотрудники отдела управления собственной безопасности МВД по Самаркандской области и прокуратуры Самарканда задержали гражданина И. Х. задержан с поличным при передаче сотруднику ОВД 5000 долларов в качестве взятки.

По данному факту прокуратурой Самарканда возбуждено уголовное дело на основании части 1 статьи 211 Уголовного кодекса Узбекистана, ведется предварительное следствие.