31 июля примерно в 19:30 в махалле «Кушкурган» в Сергелийском районе Ташкента произошёл взрыв в складском помещении одного из предприятий, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

В результате взрыва погиб сотрудник предприятия, ещё три человека получили различные травмы и были госпитализированы.

Кроме склада разрушилось также офисное помещение предприятия. Частичный ущерб получила лепёшечная по соседству.

По предварительной версии, взрыв произошёл из-за утечки газа в помещение, уточняется в сообщении. На месте происшествия работают спасатели МЧС, которые занимаются разбором завалов, представители МВД, Генпрокуратуры и других профильных ведомств.