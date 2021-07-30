В Кибрайском районе Ташкентской области совершено умышленное убийство пяти человек. Информацию об этом, появившуюся в социальных сетях, 29 июля подтвердила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Прокуратура Ташкентской области возбудила уголовное дело по пунктам «а» и «ж» части 2 статьи 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, т. е. двух или более лиц, с особой жестокостью).

Подозреваемый задержан в процессуальном порядке. Ведутся следственные действия.

Сообщается, что трагедия произошла в ночь на 29 июля. Погибшие — четыре члена одной семьи (отец, две дочери и сын) и строитель, работавший в доме.