Мечты непременно должны сбываться. Тем более, если это мечты о новом автомобиле. Ведь когда есть машина, то любое путешествие начинается спонтанно и ярко.
Ситуацию легко исправить вместе с банком «Ориент Финанс».
Оформив кредит на модели Kia, Skoda, Chevrolet и Volkswagen, произведенные в Узбекистане, можно стать обладателем собственного автомобиля в кратчайшее время.
Новые и выгодные условия действуют с 19 июля:
- процентная ставка — от 22%;
- срок — до 48 месяцев;
- максимальная сумма — до 450 млн сумов.
«Банк „Ориент Финанс“. С нами все получается быстрее и проще».
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