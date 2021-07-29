Мечты непременно должны сбываться. Тем более, если это мечты о новом автомобиле. Ведь когда есть машина, то любое путешествие начинается спонтанно и ярко.

Ситуацию легко исправить вместе с банком «Ориент Финанс».

Оформив кредит на модели Kia, Skoda, Chevrolet и Volkswagen, произведенные в Узбекистане, можно стать обладателем собственного автомобиля в кратчайшее время.

Новые и выгодные условия действуют с 19 июля:

процентная ставка — от 22%;

срок — до 48 месяцев;

максимальная сумма — до 450 млн сумов.

«Банк „Ориент Финанс“. С нами все получается быстрее и проще».

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