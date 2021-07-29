Глобальная сеть ресторанов быстрого питания Burger King выходит на рынок Узбекистана. Об этом Spot сообщили несколько независимых друг от друга источников.

Burger King Uzbekistan — франшиза. Франчайзер — Москва. По данным издания, уже создано ООО Burgerhouse, зарегистрированное в Ташкенте 24 июня с уставным фондом в 1 млрд сумов, а также начался набор сотрудников. «Газете.uz» в компании подтвердили информацию и сообщили, что ведутся переговоры над подписанием лицензионного соглашения.

Первый филиал в Ташкенте планируется открыть до конца года, но ситуация с пандемией может внести коррективы, уточнили в компании.

Spot пишет, что обучение для административно-управленческого состава ресторана (директор и менеджеры) будет проходить в Москве. Информация по локациям пока закрытая.

Burger King уже давно защитил свою интеллектуальную собственность в Узбекистане (в 2014 году), но 17 мая компания подала на регистрацию ещё два товарных знака. Сейчас они находятся на этапе рассмотрения.

Burger King основана в 1954 году в США. Вторая по величине в мире сеть ресторанов быстрого питания, специализирующаяся на гамбургерах (главным образом, на вопперах).