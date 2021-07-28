Заслуженный архитектор Узбекистана Серго Сутягин скончался 28 июля в возрасте 84 лет от последствий перенесенного коронавируса. Об этом говорится в публикациях на его Facebook-странице и странице сообщества Shaharsozlik To’lqini.
По проектам Серго Сутягина в Ташкенте построены Дворец киноискусства имени Алишера Навои (кинотеатр «Панорамный»), станция метро «Космонавтов», торговый центр «Аркада», памятник «Журавли» при въезде в Чирчик, аэропорты в Термезе и Ургенче, Карши и Бухаре, музей Игоря Савицкого в Нукусе.
В Москве по его проекту в парке Шереметьево сооружен обелиск памяти павших в годы войны с фашизмом — «Врата памяти».
Нари Ман
Царствие ему небесное
тарас ильенко
Пусть земля будет пухом.
Надеюсь не найдется какой нибудь чиновник, который решит сносить его творения