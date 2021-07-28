Лаборатории Узбекистана присоединились к приложению «Путешествую без COVID-19», сообщила пресс-служба разработчика сервиса — Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития.

Сегодня сдать ПЦР-тест можно уже в 87 пунктах забора биоматериала. С полным перечнем ближайших пунктов пользователи могут ознакомиться в приложении, отмечается в сообщении.

Для въезжающих с территории Узбекистана в Россию использование приложения «Путешествую без COVID-19» станет обязательным с 1 сентября 2021 года. Соответствующее положение содержится в обновленном варианте распоряжения правительства России от 16 марта 2020 года № 635-р. С этой же даты приложение должны будут использовать прибывающие из Азербайджана, Молдовы, Таджикистана и Туркменистана.

Сегодня «Путешествую без COVID-19» активно используется для въезда в Россию из стран-членов Евразийского экономического союза: Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Пользователи скачали приложение более 530 тысяч раз и получили через него более 600 тысяч результатов ПЦР-тестов.

Как отмечается в сообщении, задача приложения — обеспечить свободное и безопасное перемещение граждан между странами в условиях пандемии. Цифровое решение снижает риск распространения заболевания и обеспечивает надежную систему контроля на межгосударственном уровне.

Приложение доступно для скачивания в App Store, Google Play и AppGallery (магазин приложений Huawei).