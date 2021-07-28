В возрасте 78 лет ушёл из жизни известный журналист, учёный и преподаватель журналистики Бойбута Дусткораев, сообщила пресс-служба Творческого союза журналистов Узбекистана.

Бойбута Дусткораев родился в 1942 году в Кашкадарьинской области. Окончил факультет журналистики Ташкентского государственного университета. Там же с 1969 года начал работать.

Многие годы руководил кафедрой «Теория, практика и история мировой журналистики» Факультета международной журналистики Узбекского государственного университета мировых языков.

В общей сложности он посвятил педагогической деятельности почти 50 лет, подготовив за это время большое количество журналистских кадров.

Его учебник «История журналистики Узбекистана», изданный в 2008 году, считается наиболее подробным источником по этой теме.

В 2011 году пережил инсульт и, по данным «Газеты.uz», практически с тех пор находился на домашнем лечении.

В 2002 году указом президента Бойбуте Дусткораеву было присвоено звание «Заслуженного наставника молодёжи Узбекистана».