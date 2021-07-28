Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 26 июля в Юнусабадском районе Ташкента, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе столичного ГУВД.

Примерно в 18:30 водитель Nexia-2, двигаясь по улице Янги Юнусабад, сбил пешехода Амира Т. 2004 года рождения, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм молодой человек скончался в больнице 27 июля.

Об обстоятельствах трагедии также рассказала родственница погибшего юноши.

По данному факту следственным управлением ГУВД Ташкента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса Узбекистана.