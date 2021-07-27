В соответствии с Концепцией развития Mobiuz на 2019−2021 годы, компания нацелена на максимальный охват населенных пунктов сетью четвертого поколения. В связи с этим в течение шести месяцев этого года мобильный оператор продолжил взятый курс на дальнейшее расширение сети 4G LTE, установку новых и модернизацию действующих базовых станций (БС). От их количества, удаленности друг от друга и мощностей зависит качество сигнала.

Крупным проектом Mobiuz в первом полугодии стал рефарминг базовых станций по Узбекистану. Компания в короткие сроки — в январе-марте — перераспределила свободные частоты GSM под потребности 4G LTE и переоборудовала для этого более 700 БС. В результате даже в отдаленных районах и населенных пунктах, где раньше были сигналы 3G/2G, появилась связь четвертого поколения от Mobiuz.

Компания продолжила работу по запуску сайтов — площадок для размещения базовых станций. В 66 локациях Узбекистана появились новые технические объекты Mobiuz, которые также служат увеличению емкости 4G LTE в городах и районах.

Все работы по модернизации и строительству базовых станций сопровождались развитием сетевой инфраструктуры. Речь идет о расширении транспортной сети, коммутаций каналов (CS) и пакетов (PS) для пропуска большого количества трафика передачи данных.

За прошедший период этого года команда технического блока Mobiuz успешно запустила на более 60 базовых станциях технологию LTE Advanced (4G+). Она помогает повысить скорость мобильного интернета, улучшить покрытие и стабильность соединения за счет одновременного использования нескольких частот. Работы по расширению LTE Advanced продолжаются.

Одним из крупных проектов Mobiuz в первом полугодии стал запуск технологии eSIM в Узбекистане. Благодаря успешной технической реализации проекта департаментом информационных технологий Mobiuz, компания стала первым и единственным мобильным оператором, кто предоставляет в стране услугу eSIM. В настоящее время специалисты работают над дальнейшим совершенствованием сервиса.

Во втором полугодии 2021 года Mobiuz намечен еще больший объем работ. Ожидается поставка крупной партии оборудования компании Huawei, которая предоставляется в рамках выделенного Китайской Народной Республикой кредита. В частности, до конца года запланированы запуск и модернизация более тысячи базовых станций по Узбекистану.

Кроме того, компания готовит ряд решений, которые значительно повысят качество мобильного интернета. Ведь в условиях стремительного роста потребления абонентами Mobiuz интернет-трафика важно придерживаться высокой динамики технического развития. Это и является основным принципом технического развития мобильного оператора во второй половине 2021 года и в будущем.

Чтобы быть в курсе новостей Mobiuz и получать актуальную информацию, можно подписаться на официальный Telegram-канал компании.

На правах рекламы.