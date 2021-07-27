В январе-июне 2021 года число выбывших внутри Узбекистана и за его пределы составило 156,8 тысячи человек, что на 43,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года (109,5 тысячи). Количество прибывших за этот период также выросло — со 107,6 тысячи до 147,2 тысячи человек. Об этом говорится в отчёте Государственного комитета по статистике о демографической ситуации.

Данные по убывшим и прибывшим за первое полугодие 2020 и 2021 года

Источник: Госкомстат по запросу «Газеты.uz».

Справочно: Прибывшими считаются лица, въехавшие на определенную территорию из-за ее пределов и регистрируемые по месту жительства, выбывшими — лица, выехавшие за пределы территории и выписанные с места жительства.

В прежние годы число выбывших за пределы Узбекистана на постоянное место жительства было менее значимым: в первом полугодии 2018 года — 6568 человек, 2019-го — 4900.

Большинство покинувших Узбекистан направились в Казахстан (65,6%), Россию (25,3%), Таджикистан (2,2%), Кыргызстан (1,6%) и Украину (1%). Еще 4,3% человек отправились в другие страны.

Наибольшая доля прибывших из-за рубежа в Узбекистана приходится на визитеров из Казахстана (35,9%), Таджикистана (21,6%), России (17,1%) и Кыргызстана (6,3%) и Туркменистана (4%), еще 15,1% прибыли из других стран.

Миграционное сальдо (разница между общим числом прибывших и выбывших) составило минус 9600 человек. В Кашкадарьинской области миграционное сальдо составило минус 4900 тысячи человек, Ташкентской области — минус 3400, Каракалпакстан и Самаркандской области — минус 4200, Сурхандарьинской области — минус 3200, Ферганской и Бухарской — минус 2200 человек, что свидетельствует о значительном превышении выбытия населения над прибытием, отмечает Госкомстат. Положительное сальдо миграции традиционно отмечено в Ташкенте — +23 тысячи человек.

Для сравнения: в первом полугодии 2018 года миграционное сальдо составляло минус 6200, 2019-го — минус 3500, 2020-го — минус 1900.