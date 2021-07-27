В Ташкентской области к административной ответственности привлечены трое жителей Бекабада, которые организовали в своих домах подпольные религиозные школы и обучали 25 несовершеннолетних детей, сообщило УзА.

По данным информагентства, имам-хатиб одной из мечетей города обучал у себя дома пятерых детей, с каждого из которых ежемесячно бралось по 800 тысяч сумов. Незаконным религиозным преподаванием занимался и его брат, в доме которого жили и обучались ещё 20 детей. За каждого ребёнка ежемесячно платили по 1,5 млн сумов. К учебному процессу привлекался и 21-летний сын хозяина.

Во время обучения брат имам-хатиба избивал и заставлял голодать детей, которые не выполняли задания, отмечается в сообщении.

Все дети 2005−2015 годов рождения, большинство — ученики начальных классов. Среди них помимо бекабадцев также были жители Сергелийского района Ташкента, Букинского района Ташкентской области, города Ширин Сырдарьинской области и Шараф-Рашидовского района Джизакской области.

Один из обучавшихся является сыном директора общеобразовательной школы в Буке и в 2020—2021 учебном году ни разу не посещал уроки. В беседе с психологами большинство детей заявили, что обучались здесь по желанию родителей.

Бекабадский городской суд по уголовным делам изучил незаконные действия трёх граждан и согласно Кодексу об административной ответственности оштрафовал их на 7−8 БРВ (1,7−1,9 млн сумов). Брат имам-хатиба арестован на 10 суток.

Согласно новой редакции закона «О свободе совести и религиозных организациях», предоставление религиозного образования вне религиозного учебного заведения является незаконной деятельностью.