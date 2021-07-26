Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 июля подписал постановление «О мерах по упрощению порядка проведения электронных онлайн-аукционов, повышению прозрачности и гарантированию надежной защиты прав их участников».

Документом с 1 сентября внедряется единый порядок процедур онлайн-аукционов на электронной торговой платформе E-auksion. Он будет распространяться на все виды активов, реализация или передача в аренду которых проводится посредством электронной торговой платформы.

«Центр по организации электронных онлайн-аукционов» при Агентстве по управлению государственными активами дистанционно безвозмездно предоставляет участникам, включая иностранных граждан, сертификат ключа электронной цифровой подписи для участия в аукционе.

Отменяется сбор, уплачиваемый физическими и юридическими лицами за выставление объектов на аукцион.

Извещение о проведении аукциона публикуется за 30 дней до дня его проведения.

Участникам предоставляется право внесения своего ценового предложения о покупке объекта, не связанного с шагом аукциона, с момента опубликования извещения о проведении аукциона до окончания его процесса.

Участники также даётся возможность оплаты платежей в течение 10 рабочих дней, если сумма объекта составляет менее 5000 базовой расчетной величины и 15 рабочих дней, если стоимость объекта равна или превышает 5000 БРВ.

Если победитель аукциона уклоняется от оплаты платежей, и он, и его прямые учредители отстраняются от участия в аукционах на электронной торговой платформе как недобросовестные участники. При неоплате платежей в первый раз недобросовестные участники отстраняются от аукционов на один год, во второй раз — бессрочно.

С 1 октября денежные средства по результатам аукциона аккумулируются на специальном расчётном счете центра и перечисляются заказчику после подтверждения приёма объекта победителем аукциона.

Посредством онлайн-аукционов на E-auksion:

реализуются доли, недвижимого имущества, автомототранспортных и других основных средств юридических лиц:

в уставном фонде которых госдоля составляет 50% и более;

в уставном фонде которых 50% и более принадлежит юридическим лицам, в уставном фонде которых госдоля составляет 50% и более.

передаётся в аренду недвижимое имущество, автомототранспортные и другие основные средства предприятий с государственным участием.

Документом также отменяется порядок выставления земельных участков на аукцион с условием внесения инвестиций. При представлении заявки для выставления земельного участка на аукцион с неполным указанием данных, включая фотографии, геолокацию и координаты, она возвращается для устранения недостатков.

Агентству по управлению госактивами совместно с центром поручено выявлять и принимать меры по отстранению от торгов юридических и физических лиц, приобретающих объекты, включая земельные участки, на онлайн-аукционах и занимающихся их перепродажей без использования в короткие сроки.

С 1 января 2022 года отменяется требование нотариального заверения договоров по передаче в аренду автомототранспортных средств. Протокол, оформленный по результатам онлайн-аукциона, имеет силу договора аренды.