Во второй день летних Олимпийских игр в Токио в составе Узбекистана выступили 11 спортсменов. В этот день копилка сборной пополнилась первой медалью — «золото» завоевал таэквондист Улугбек Рашитов.

Таэквондо. Главным событием дня, безусловно, стала победа 19-летнего Улугбека Рашитова. На пути к финалу он одолел малийца Сейду Фофана, трёхкратного чемпиона мира из Южной Кореи Ли Даэ Хуна, иранца Мирхашема Хуссайни и Недзада Хусича из Боснии и Герцеговины.

Улугбек Рашитов.

В сложном финальном противостоянии против британца Брэдли Синдена узбекский спортсмен снова взял вверх — 34:29. Его победа обеспечила первую медаль для сборной. Кроме того, Улугбек Рашитов стал первым таэквондистом из Узбекистана, ставшим чемпионом летней Олимпиады.

Бокс. В мужских состязаниях первым выступил Элнур Абдураимов (-63 кг). В матче 1/16 финала ему противостоял монголец Чинзориг Баатарсух. Уступив в первом раунде Элнур смог победить в остальных двух — 4:1. Следующий бой узбекский боксёр проведёт против спортсмена из Таджикистана Баходура Усмонова.

Элнур Абдураимов.

Победу одержал и Дилшод Рузметов (-81 кг), против которого на ринг вышел ирландец Эммет Бреннан, — 5:0. Его соперником в следующем раунде будет азербайджанец кубинского происхождения Альфонсо Домингес.

Среди женщин в составе Узбекистана выступила Турсуной Рахимова (-51 кг), которая одержала волевую победу над польской спортсменкой Сандрой Драбикка со счётом 4:1. В следующем раунде Рахимовой будет противостоять представительница Турции Бусе Чакыроглу.

Турсуной Рахимова.

Спортивная гимнастика. Второй день Олимпиады также запомнился уходом из большого спорта Оксаны Чусовитиной. В квалификационном раунде опорного прыжка гимнастка набрала 14,166 баллов и заняла 11-е место среди 16 участниц, что не позволило ей пройти в следующий этап.





Оксана Чусовитина. Фото: FIG.

Академическая гребля. По итогам вчерашних результатов у Собира Сафаролиева и Шахбоза Холмирзаев оставались небольшие шансы на продолжение борьбы за медали, но 25 июля в заплыве на дистанцию в 2000 м гребцы пришли четвёртыми и завершили участие в состязаниях.

Велоспорт. В групповой гонке на 137-и километровом шоссе Ольга Забелинская была 9-й среди 67 участниц и также покинула Олимпиаду. Данное расстояние спортсменка проехала за 3 часа 54 минуты 31 секунду. Золотая медаль досталась австрийке Анне Кизенхофер.

Тяжёлая атлетика. В этой дисциплине в составе сборной Узбекистана первым выступил Ахмаджон Эргашев (-67 кг). Чемпион мира поднял в сумме двоеборья 312 кг и завершил турнир на шестом месте.

Ахмаджон Эргашев.

Дзюдо. Здесь представители Узбекистана продолжают неудачные выступления на Играх в Токио. Во второй день соревнований Сардор Нуриллаев (-66 кг), которому противостоял молдованин Денис Виеру, не смог продолжить поединок из-за травмы. В женских состязаниях Диёра Келдиёрова (-52 кг) уступила монгольской спортсменке Сосорбарам Лхагвасурэн.