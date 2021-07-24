В январе-июне 2021 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил 18 млрд долларов, увеличивший по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,1 млрд долларов (на 13,6%). Об этом говорится в отчёте Государственного комитета по статистике. Но это всё ещё ниже доковидного показателя 2019 года — 19,6 млрд долларов.





Экспорт превысил 7 млрд долларов — отмечено увеличение на 12,3% к первому полугодию 2020 года. Импорт вырос на 14,3% — до 10,9 млрд долларов. Отрицательное сальдо внешнеторгового оборота составило 3,9 млрд долларов.

При этом экспорт без учёта золота вырос на 36,4%.

Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с Китаем (18,2%), Россией (17%), Казахстаном (10,4%), Турцией (8,7%), Республикой Корея (4,6%), Кыргызстаном (2,4%) и Афганистаном (20%).





В топ-10 стран-партнеров по внешнеэкономической деятельности впервые за долгое время вошла Украина. С 2018 года торговый оборот с этой страной снижался — с 206,6 млн до 190,4 млн долларов, но по итогам первого полугодия 2021 года показатель вырос до 279 млн долларов.

Наблюдается активный внешнеторговый баланс с шестью странами: Афганистаном (положительное сальдо — $349,1 млн), Кыргызстаном ($269,9 млн), Таджикистаном ($164,2 млн), Турцией ($133,8 млн), Канадой ($99,1 млн) и Ираном ($13,1 млн).

Экспорт





В структуре экспорта 83,9% занимают товары, которые, в основном, приходятся на промышленные товары (28,8%), пищевые продукты и живых животных (8,4%), химические вещества и аналогичную продукцию (6,6%).

Золото Узбекистан снова начал экспортировать в мае — именно с этим частично связан существенный рост объема экспорта. В июне страна продала золота на 191,3 млн долларов.

Реализация газа, который традиционно имел крупную долю в экспорте, принесла за полугодие продано 194,9 млн долларов, что на 15,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Почти в два раза увеличились продажи цветных металлов — 782,7 млн долларов (на 99,2%), текстильной пряжи, ткани и готовых изделий — чуть более 1 млрд долларов (на 76%), одежды — 317,5 млн долларов (на 34,4%), автомобилей — 194,5 млн долларов (в 2,3 раза).

Экспорт плодоовощной продукции составил 716,8 тысяч тонн, и в стоимостном выражении превысил 402,7 млн долларов (снижение на 3,1%).

Объем экспорта услуг увеличился на 12% — до 1,1 млрд долларов. В структуре львиную долю занимают транспортные услуги (71,3%), поездки/туризм (14%), телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги (6,8%).

Импорт





Основную долю в структуре импорта по-прежнему занимают машины и транспортное оборудование — 32,8% (было 37%) , промышленные товары — 18,9% (16,8%), а также химические вещества и аналогичная продукция — 13,8% (13,5%).

Импорт машин и транспортного оборудования увеличился на 1,4% — до 3,59 млрд долларов.

Узбекистан резко увеличил импорт пищевых продуктов и живых животных — до 1,1 млрд долларов (на 46,2%), в том числе зерновых и продуктов из них — до 392,8 млн долларов (на 35,4%), сахара и изделий из сахара и мёда — до 162,8 млн долларов (39,7%).

Выросли поставки электроэнергии — до 68,8 млн долларов (+13,4%), растительного масла и жиров — до 175,5 млн долларов (49,4%), медицинской и фармацевтической продукции — до 624,5 млн долларов (38,8%), чугуна и стали — до 875,8 млн долларов (29,9%), текстильной пряжи, ткани и готовых изделий — до 179,5 млн долларов (46,2%).