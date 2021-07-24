TBRG Open — это платформа, поддерживающая силу музыки и объединяющая людей по всему миру. В этом году ее представит один из крупных артистов в мире — Дэвид Гетта. В честь пятой годовщины TBRG Open диджей выпустил новый трек под названием Get Together, который был создан эксклюзивно для проекта.

В рамках международного проекта музыкальные исполнители из Узбекистана, Индии, Китая, Болгарии и Непала выпустят официальные ремиксы на данный трек.

Дэвид Гетта впервые привлек к себе внимание в 2009 году и достиг мировой известности и признания после выхода песни I Gotta Feeling. Сингл стал номером один в топ-чартах 17 стран мира. На сегодняшний день Дэвид Гетта является многократным обладателем платиновых и золотых альбомов, двух премий «Грэмми» в шести номинациях. Помимо этого он был признан диджеем №1 в мире в 2020 и 2011 годах по версии DJ Magazine.

В этом году Узбекистан представит Шахло Ахмедова. Она имеет опыт работы с музыкальной платформой TBRG Open. В 2020 году исполнительница уже участвовала в проекте и выпустила песню Tanla под бит сингла Hope группы The Chainsmokers.

«Мне не терпится увидеть, как артисты из совершенно другой культуры сделают мое звучание особенным, добавив свою собственную интерпретацию. Я уверен, у каждого артиста есть свое видение мира, и он добавит что-то новое и необычное», — прокомментировал Дэвид Гетта предстоящее сотрудничество с артистами из разных уголков света.

«Это уникальный опыт, который буквально расширяет все границы. Я в большом восторге. Это действительно интересная и многообещающая работа, которая способна вдохновить многих на большие свершения. Надеюсь, наша совместная работа с Дэвидом Гетта откликнется в сердцах миллионов», — поделилась своими впечатлениями Шахло Ахмедова в ходе сотрудничества с известным диджеем.

С момента своего запуска в 2017 году TBRG Open сотрудничал с крупными артистами, включая The Chainsmokers, Major Lazer, Clean Bandit, Diplo и MØ, музыка которых используется в качестве основы для сотрудничества с артистами по всему миру. Созданные в рамках проекта песни становятся хитами и возглавляют чарты, объединяя поклонников музыки по всему миру.

Следить за новостями проекта можно на его официальных страницах в социальных сетях.

Facebook: fb.com/TBRGOpen.uz

Instagram: @tbrgopenuz

На правах рекламы.