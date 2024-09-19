В Ташкенте повысятся тарифы на горячее водоснабжение и теплоснабжение. Об этом говорится в решении столичного кенгаша народных депутатов от 12 сентября, который одобрил это предложение.

Новый розничный тариф на услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения для населения повысится на 15% и составит 121 617 сумов/Гкал вместо 105 754 сумов/Гкал. В последний раз цена повышалась 2 апреля этого года — после завершения предыдущего отопительного сезона.

Для юридических лиц тариф также повышается на 15% — с 212 606 сумов до 244 497 сумов за Гкал. В последний раз повышение было в конце 2023 года.

Дата вступления в силу новых тарифов не указана.

В феврале этого года компания Veolia Energy Tashkent предложила кенгашу увеличить тариф на горячее водоснабжение и теплоснабжение населения Ташкента на 15%. Глава предприятия заявил, что жители города платят только 14% от базового тарифа, а остальная часть покрывается из городского бюджета в виде субсидий.

Напомним, что четверть всех расходов столичного бюджета приходится на возмещение убытков предприятий теплоснабжения из-за применения сниженных тарифов для населения. В 2024 году на это планируется выделить 1,97 трлн сумов, что на 22,8% больше прогноза на 2023 год (1,6 трлн сумов).