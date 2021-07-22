Компания NovaStroy предлагает выгодно приобрести жилье в кредит с ставкой от 17% годовых. Оформить ипотеку можно в трех жилых комплексах от NovaStroy, а для владельцев квартир в жилом комплексе Parkwood уже доступна долгожданная покупка парковочных мест на одного или нескольких членов семьи.
Покупка комфортабельных апартаментов в ипотеку — оптимальный вариант для тех, кто хочет незамедлительно улучшить жилищные условия и при этом не обременять себя большой единовременной тратой.
Компания NovaStroy предлагает выгодные условия приобретения квартиры в жилых комплексах Parkwood, NovaCenter I и NovaCenter II. Теперь вы можете оформить ипотеку от 17% годовых, а первоначальный взнос составит 15% от полной стоимости. В зависимости от пожеланий и возможностей покупателя срок выплат может продлиться до 20 лет.
Жилые комплексы от компании NovaStroy обладают целым рядом преимуществ:
- высокотехнологичные материалы, используемые при строительстве комплексов;
- продуманные планировки квартир;
- удобное расположение;
- развитая инфраструктура и многое другое.
Данное предложение ограничено, так как жилые комплексы NovaCenter I и NovaCenter II практически полностью заселены, а сдача Parkwood планируется уже в первом квартале 2022 года.
Также NovaStroy объявляет о старте продаж парковочных мест для обладателей квартир в жилом комплексе Parkwood. Продумав каждую деталь для комфорта резидентов жилого комплекса, компания освободила двор от машин, выхлопных газов и шума. Здесь расположено множество беседок, современная детская площадка, беговая дорожка, тренажеры для занятий street workout, а также барбекю-зоны для приятного времяпровождения с близкими.
Все автомобили будут находиться на двухуровневой подземной парковке, где часть мест оборудована станциями для зарядки электромобилей. Парковка будет находиться под круглосуточной охраной, поэтому можно быть уверенным в сохранности транспорта, в том числе и от неблагоприятных погодных условий.
На 360 квартир жилого комплекса Parkwood приходится 450 парковочных мест, поэтому свободного пространства хватит не только на одного члена семьи.
Более подробную информацию можно получить в офисе продаж по адресу: Мирабадский р-н, 8-й проезд Мироншох, 5.
Ориентир: Makro на ул. Нукусской.
Телефон: (+998) 93−501−55−55.
Сайт: novastroy.uz
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