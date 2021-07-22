В убийстве таксиста в Ферганской области подозреваются четыре человека, включая трёх несовершеннолетних, сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе Генпрокуратуры, 20 июля примерно в 2:50 ночи четыре человека — 18-летний Т. К. и ещё трое несовершеннолетних (двоим по 17 лет, одному 16 лет) предположительно договорились вызвать таксиста, поехать в безлюдное место, убить его и завладеть автомобилем и имуществом. После этого они позвонили оператору Eva Taxi в Фергане и заказали поездку в Кувинский район.

К ним примерно в 2:58 подъехал водитель А. А. (1975 года рождения) на автомобиле Nexia-3 и согласился отвезти их к водохранилищу «Каркидон» за 150 тысяч сумов. Когда машина подъехала к полю фермерского хозяйства, они предположительно напали на таксиста и совершили умышленное убийство.

У погибшего украли автомобиль, 50 тысяч сумов и телефон Xiaomi Mi Note Pro.

20 июля прокуратура Ферганской области возбудила уголовное дело по пунктам «и, п» части 2 статьи 97 (умышленное убийство из корыстных побуждений, группой лиц или членом организованной группы либо в ее интересах) и пункту «г» части 3 статьи 164 (разбой с причинением тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса. Они задержаны в качестве подозреваемых.