В районе Джайхун Таджикистана выделено специальное место для строительства базы временного содержания беженцев. Об этом 19 июля на пресс-конференции сообщил председатель Хатлонской области Курбон Хакимзода, пишет «Азия-плюс».

Для этого из областного бюджета была выделена нужная сумма. Строительством будет заниматься МВД Таджикистана в сотрудничестве с международными организациями.

Глава региона также указал, что первые беженцы, которые перешли госраницу на территории Хатлонской области через мост Нижней Пяндж, были 113 военных с оружием и техникой.

«Мы их приняли, обеспечили палатками и горячим питанием. 94 человека перешли границу на территории района Шамсиддина Шохина. Для них организовали палаточный городок на приграничном рынке. Централизованный палаточный городок был организован и в Мумираке Муминабадского района», — добавил он.

Курбон Хакимзода заявил, что все беженцы, которые были на территории Хатлонской области и те, которое переходили госграницу на территории ГБАО (Горно-Бадахшанская автономная область), через аэропорт Куляб вернулись в Кабул.

Он напомнил, что в ходе гражданской войны в Таджикистане афганцы принимали граждан, обеспечивали жильем и питанием месяцами.

«Сегодня они попали в беду, и мы просто по-человечески обязаны помогать. Конечно, с учетом безопасности и санитарных норм», — подчеркнул Курбон Хакимзода.

7 июля Таджикистан обратился к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой помочь в усилении охраны на границе с Афганистаном. Постпред Таджикистана при ОДКБ тогда рассказал, что за последние две недели около 1500 военнослужащих правительственных войск Афганистана перешли на территорию Таджикистана.

В начале июля Eurasianet сообщил, что за пределами Термеза в Сурхандарьинской области Узбекистана был построен палаточный городок в преддверии ожидаемого потока беженцев из приграничных с Афганистаном, значительная часть которого в настоящее время охвачена боевыми действиями между правительством и силами Талибана. «Газета.uz» 8 июля направила письменный запрос на имя руководства Пограничных войск СГБ для проверки этой информации, но пока не получила ответ.