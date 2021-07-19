19 и 20 июля по большей части территории Узбекистана осадков не ожидается, лишь по Ферганской долине и горным районам возможен кратковременный дождь и гроза, сообщает Узгидромет.

Дневная температура воздуха в эти дни составит +34…+39 градусов, по северу и пустынной зоне — до +41…+42 градуса.

С 21 по 23 июля кратковременные дожди вероятны в горных районах, по равнинной территории осадков не ожидается. Температура будет постепенно повышаться и к пятнице 23 июля в дневные часы воздух будет прогреваться до +39…+42 градусов, по северу, югу и пустынной зоне — +44 градусов. Это на 2−4 градуса выше нормальных значений для второй половины июля, отмечают синоптики.