В Токио задержан 30-летний гражданин Узбекистана, который подозревается в изнасиловании девушки возле Национального стадиона, где на днях пройдет открытие летних Олимпийских игр 2020 года, сообщает Japan Times.

По данным полиции, вечером 16 июля студент Д. Р. изнасиловал девушку в возрасте старше 20 лет возле трибуны стадиона.

СМИ писали, что он познакомился с девушкой в день инцидента, который произошёл после того, как они просмотрели репетицию открытия Игр. И мужчина, и девушка были задействованы в работах, связанных с подготовкой к Олимпиаде.

Подозреваемый заявил, что не согласен с обвинениями, отметив, что девушка «не сопротивлялась его действиям», передала телекомпания NHK.

В пресс-службе Национального олимпийского комитета Узбекистана «Газете.uz» сообщили, что подозреваемый не входит в спортивную делегацию страны.

Основная часть делегации отправится в Токио 19 июля. Сами игры откроются в пятницу, 23 июля.

Сейчас в Японии находится только технический персонал, который не имеет права покидать пределы Олимпийской деревни, отметили в НОК.