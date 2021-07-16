Узбекистан, США, Афганистан и Пакистан 15 июля в Ташкенте приняли решение о создании новой четырёхсторонней площадки консультаций для поддержки афганского мирного процесса и постконфликтного урегулирования, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

«Представители США, Узбекистана, Афганистана и Пакистана в целом договорились учредить новую четырёхстороннюю дипломатическую платформу, направленную на расширение региональной взаимосвязанности», — говорится в тексте объявления.

«Стороны считают, что долгосрочный мир и стабильность в Афганистане имеют решающее значение для региональной взаимосвязанности и выражают единое мнение, что мир и региональные связи взаимно усиливают друг друга», — подчёркивается далее в объявлении.

Страны надеются сотрудничать для расширения торговли, создания транзитных маршрутов и укрепления деловых связей, отмечается в тексте.

В ближайшие месяцы стороны договорились встретиться, чтобы определить условия сотрудничества «при взаимном консенсусе».