Узбекистан, США, Афганистан и Пакистан 15 июля в Ташкенте приняли решение о создании новой четырёхсторонней площадки консультаций для поддержки афганского мирного процесса и постконфликтного урегулирования, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.
«Представители США, Узбекистана, Афганистана и Пакистана в целом договорились учредить новую четырёхстороннюю дипломатическую платформу, направленную на расширение региональной взаимосвязанности», — говорится в тексте объявления.
«Стороны считают, что долгосрочный мир и стабильность в Афганистане имеют решающее значение для региональной взаимосвязанности и выражают единое мнение, что мир и региональные связи взаимно усиливают друг друга», — подчёркивается далее в объявлении.
Страны надеются сотрудничать для расширения торговли, создания транзитных маршрутов и укрепления деловых связей, отмечается в тексте.
В ближайшие месяцы стороны договорились встретиться, чтобы определить условия сотрудничества «при взаимном консенсусе».
Алишер Расулов
Зачем привлекать США? Они там были 20 лет и все что натворили мы видим. РФ зашла в Сирию и за несколько месяцев все привела порядок. Давайте правильно дружить.