Заместитель министра здравоохранения Узбекистана Абдулла Азизов в интервью проекту Alter Ego прокомментировал предложение хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева о поликлиниках.

Градоначальник на совещании с президентом 6 ноября заявил, что вместо оборудования всех 64 поликлиник в столице лучше создать четыре крупных специализированных медучреждения с круглосуточным режимом работы.

«Это поможет сэкономить огромные бюджетные средства и предоставлять лучший сервис для людей. Например, во время пандемии частная клиника проводила 160 МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография — ред.), а государственная — 37−40. Зачем поставлять государственным 44 единицы оборудования, если в день они принимают в четыре раза меньше людей. Ладно, пусть будут государственные, но нужно создать центральные места, которые будут работать круглосуточно», — заявил Джахонгир Артыкходжаев.

Абдулла Азизов считает, что с точки зрения бизнеса это может быть хорошо, но не нужно забывать и про социальную сторону вопроса.

«Давайте скажу как бизнесмен: может быть, для этих четырёх поликлиник будет клёво. Но давайте обсудим это с социальной стороны. Я думаю, что это будет немножко неправильно. Давайте сначала обсудим, почему неэффективно работают поликлиники… потому что люди не верят в поликлиники», — сказал он.

По его словам, во время проживания в Дании он ходил к семейному врачу каждый раз, когда болел, и не обращался в поликлинику.

«Не бывает такого, что я прямо иду в стационар, они не будут принимать и скажут „иди к своему семейному врачу“. Мы за долгие годы потеряли веру к врачам, которые работают в поликлиниках. И они не развивались», — заявил замминистра.

Абдулла Азизов указал, что граждане, у которых есть средства, предпочитают обращаться в частные клиники, но при этом есть сомнения насчёт «правильности диагноза», поскольку они «хотят заработать деньги».

«У вас есть деньги, но вы не уверены, насколько они правильный диагноз ставят. Когда мы общались с иностранцами и спрашивали, что будет, если мы отдадим даже ордера, чтобы они шли в частный сектор. Они говорят: «Абдулла, у тебя будет одна проблема — ты не сможешь контролировать, пользуются ли они стандартами и протоколами, потому что это частный сектор. Они могут продавать дорогие лекарства, ты просто не знаешь — это правильно или нет», — отметил он.

По его словам, ему было обидно, что во время панедмии коронавируса многие люди больше доверяли частному сектору.

«Они пошли, они там страдали и умирали. Когда умирали, частный сектор брал и отправлял в Зангиату. Тогда я понял, что государственный сектор в некоторых направлениях сильнее», — рассказал замглавы Минздрава.

Абдулла Азизов подчеркнул, что государство не построило такую систему, а просто открыло дорогу частному сектору.

«Раньше было закрыто, поэтому они быстро не развивались… Какие-то время пройдёт, думаю, здесь будет стабилизация. Но чтобы эта стабилизация была, нам необходимо обязательно усилить первичку. Если мы не сможем это сделать, то у нас всегда будет провальный подход», — считает он.

Замминистра привёл опыт своего брата, который работал офтальмологом в Дании и потратил четыре года, чтобы переквалифицироваться на семейного врача. Он объяснил важность первичного звена здравоохранения, которое «правильно фильтрует пациентов».

«В Дании специализации обязательно нужна для первички… Когда будет первичка будет сильной, тогда и смертность будет ниже. Потому что первичка делает фильтр. Когда приходит пациент, сильная первичка правильно распределяет вас по направлениям. А сейчас мы идём прямо в стационар. Оставляете деньги, а там говорят: „Ты оказывается этим не болеешь, иди в кардиологию“. Поехал в кардиологию, деньги оставил и там говорят: „Нет, это вообще не кардиология, иду в совсем другое направление“. Вы столько времени тратите на это, а время — это деньги. В Узбекистане мы ценим не время иногда», — сказал он.

Абдулла Азизов сообщил, что до конца года планируется приобрести 17 тысяч компьютеров для поликлиник, а это позволит в рамках действующей системы «Электронаня поликлиника» заполнять медицинскую историю не в тетрадках, а на компьютере.

Замминистра здравоохранения считает предложение хокима Джахонгира Артыкходжаева о поликлиниках «некорректным».

«Когда человек болеет, он хочет быстро идти в поликлинику, даже пешком иногда, потому что у него машины нет. Когда четыре поликлиники, вы должны ехать, например, из Сергели в Юнусабад, а там очередь. Это будет очень сложно», — указал он.